المتحدث باسم إسرائيل يستفز عمرو دياب في عيد ميلاده

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وجه أفيخاي أدرعي، رسالة للهضبة عمرو دياب بالتزامن مع عيد ميلاده الـ59 وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "أدرعي" تعليقا على فيديو يستفز من خلاله عمرو دياب، قائلا: "يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب... من أقرب الفنّانين العرب على قلبي. صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن".



وتابع "أدرعي" قائلا: "أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيد مني شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل وإليكم هذا الأداء الخاص لأغنيته الشهيرة "تملي معاك" بصوت جنودنا تملنا معاك".