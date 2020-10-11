ارتفاع الاحتياطي الكويت الأجنبي خلال أغسطس

قال الكويت المركزي في تقريره الشهري، الصادر اليوم الأحد، إن الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 14.372 مليار دينار (47.04 مليار دولار) في أغسطس، مقارنة بنحو 11.55 مليار دينار (37.8 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2019.





وارتفع الاحتياطي الأجنبي للكويت بنسبة 4.3% على أساس شهري في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 13.781 مليار دينار (45.1 مليار دولار) مقابل في يوليو الماضي.





وأشار المركزي إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى يعود إلى نمو رصيد الودائع والعملات الأجنبية بنسبة 25.6% على أساس سنوي إلى 13.56 مليار دينار، مقابل 10.790 مليار دينار في أغسطس من العام الماضي.





والأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف المركزي الكويتي بهدف تلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.





وتتكون الأصول الاحتياطية من الذهـب النقـدي، وضع الاحتياطي لدى الصندوق، حقوق السحب الخاصة، إجمالي العملة والودائع.