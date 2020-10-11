تنزانيا تخسر أمام بوروندي وديا قبل مواجهة تونس بتصفيات أمم أفريقيا

خسر منتخب تنزانيا صفر / 1 أمام ضيفه منتخب بوروندي وديا اليوم الأحد، قبل مواجهته مع منتخب تونس الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة في الكاميرون مطلع عام 2022.

تقمص سيدي نتيبازونكيزا دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف منتخب بوروندي الوحيد في الدقيقة 86، مستغلا النقص العددي في صفوف المنتخب التنزاني، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جوناس جيرارد في الدقيقة 77.

ويلتقي منتخب تنزانيا مع نظيره التونسي في تشرين ثان/نوفمبر القادم في الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة العاشرة للتصفيات، التي تضم أيضا منتخبي ليبيا وغينيا الاستوائية. يحتل منتخب تنزانيا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يتربع المنتخب التونسي على الصدارة برصيد ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

في المقابل، يستعد منتخب بوروندي لملاقاة نظيره الموريتاني ضمن المجموعة الخامسة للتصفيات، التي تضم أيضا منتخبي المغرب وأفريقيا الوسطى، حيث يتذيل المنتخب البوروندي الترتيب بلا رصيد من النقاط.