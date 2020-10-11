مقدونيا تتعادل مع إستونيا.. وأرمينيا مع جورجيا بدوري الأمم الأوروبية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
وكالات
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أهدر منتخب إستونيا فرصته في اقتناص انتصاره الأول بالمجموعة الثانية من دوري القسم الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما تعادل 3 / 3 مع ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية اليوم الأحد في الجولة الثالثة للمجموعة، فيما تعادل منتخب ارمينيا 2 / 2 مع ضيفه منتخب جورجيا.

 

واصل منتخب مقدونيا الشمالية صدارته للمجموعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب جورجيا، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين احتل أرمينيا المركز الثالث بأربع نقاط، وبقي منتخب إستونيا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

 

في العاصمة الإستونية تالين، بادر منتخب مقدونيا الشمالية بتسجيل هدف مبكر جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل مارتن كوسك لاعب إستونيا هدفا عكسيا في الدقيقة الثالثة.

 

ورد منتخب إستونيا بهدفين عن طريق راونو ساينن في الدقيقتين 33 و61، فيما أضاف فرانك لييفاك الهدف الثالث في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

 

واستغل منتخب مقدونيا الشمالية تراجع أداء المنتخب الإستوني في الدقائق الأخيرة، ليضيف الهدفين الثاني والثالث عن طريق جوران بانديف وجوكو زاجكوف في الدقيقتين 80 و88.

 

وفرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء منتخب أرمينا مع ضيفه منتخب جورجيا.

 

وافتتح خورين بايراميان التسجيل لأرمينيا في الدقيقة السادسة، وتعادل نيكا كاشارافا لجورجيا في الدقيقة 46.

 

أضاف تورنيكي أوكرياشفيلي الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة 74، لكن هنريخ مخيتاريان تعادل لأرمينيا في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

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