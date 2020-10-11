"إنفستكورب" تبيع محفظة عقارية صناعية في أوروبا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
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أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، والمُدرجة في بورصة البحرين أنها أكملت بنجاح بيع محفظة تضم سبعة أصول عقارية صناعية إلى شركة مايلواي، وهي شركة عقارية لوجستية تنشط في مختلف أنحاء أوروبا.

 ووفقاً لبيان الشركة للبورصة اليوم الأحد، فإنه لم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

واستحوذت إنفستكورب على المحفظة التي تتكون من ثلاثة مبانٍ فردية وأربعة عقارات متعددة الإيجارات، عام 2017.

وتضم المحفظة أماكن صناعية ومستودعات ومراكز التوزيع، في غلاسغو، وإدينبورغ، وليفربول، ووارينغتون، وليدز، وساوث إلمسول، وهاي ويكومب.

وأنجزت إنفستكورب خلال فترة ملكيتها للمحفظة عدداً من المبادرات الآيلة إلى تعزيز القيمة، بما في ذلك زيادة الإشغال الإجمالي للمحفظة من 88 بالمائة إلى96 بالمائة وقت التخارج.

وتمثل الصفقة علامة فارقة مهمة في نشاط إنفستكورب في القطاع العقاري الأوروبي، حيث استفادت الشركة من تاريخها الطويل في الاستثمار الناجح في العقارات في الولايات المتحدة، لتوسّع منصتها العقارية إلى أوروبا عام 2017.

ومنذ ذلك الحين، استحوذت إنفستكورب على ما قيمته 200 مليون جنيه إسترليني من الأصول الصناعية واللوجستية في المملكة المتحدة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 2.8 مليون قدم مربع تشمل 28 عقاراً.

وباحتساب استثماراتها العقارية الأخرى في ألمانيا وبلجيكا وهولندا، نجحت إنفستكورب في زيادة إجمالي أصولها العقارية الأوروبية المُدارة إلى أكثر من 800 مليون يورو.

وباعت إنفستكورب  في شهر يوليو من العام الجاري  مجموعة من العقارات الصناعية في منطقتي بوسطن وشيكاغو بقيمة تخطت 200 مليون دولار.

وتحولت شركة إنفستكورب للخسائر السنوية، خلال عامها المالي المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأشارت إلى أن خسائرها بلغت 165 مليون دولار، خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل تسجيل أرباح بقيمة 131 مليون دولار في العام المالي المنتهي في 30يونيو 2019.

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