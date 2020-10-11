التعادل السلبي مصير مواجهة ويلز أمام إيرلندا في المجموعة الرابعة

تعادل المنتخب الويلزي لكرة القدم سلبيًا أمام ضيفه المنتخب الإيرلندي ليعزز صدارته للمجموعة الرابعة في دوري القسم الثاني بدوري أمم أوروبا، ، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة.









وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص السهلة التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وشهدت المباراة طرد جيمس مكلان لاعب المنتخب الإيرلندي في الدقيقة 84 من اللقاء.









ورفع المنتخب الويلزي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، ورفع المنتخب الإيرلندي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.









ويلتقي في وقت لاحق من اليوم المنتخب الفنلندي مع نظيره البلغاري.