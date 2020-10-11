بنى سويف يستضيف طهطا بحثا عن معجزة الصعود للممتاز

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يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف، في الثالثة من عصر الإثنين، نظيره فريق طهطا ضمن منافسات الاسبوع 22 بملعب استاد بنى سويف الرياضى .



المباراة التى تجمع بين الفريقان تشهد اهتماما كبيرا خاصة فى ظل المنافسة الشرسة على خطف بطاقة الصعود بين فرق البنك الاهلى والالمونيوم وبنى سويف .



ويسعى بنى سويف بقيادة مديره الفنى الجديد ايمن جاب الله وجهاز المعاون لحصد الثلاث نقاط وتقديم عرض فنى قوى بالمباراة الختامية للفريق بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



ويأمل الجهاز الفنى للفريق واللاعبين وجماهير النادى فى حدوث مفاجأة بتعثر المنافسين حيث سيحل البنك الاهلى ضيفا على بترول اسيوط فيما سيواجه الالمونيوم نظيره سوهاج .



ويحتل بنى سويف المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 41 نقطة وذلك إثر فوزه بعدد 12 مباراة فيما تعادل فى 5 مباريات وتلقى الهزيمة باربع مباريات .



وكان بنى سويف قد خاض موسمه الحالى تحت قيادة فنية للمدير الفنى حسن موسي وأبو المجد مصطفى ولكن جاءت خسارة الفريق بالمباراة الماضية أمام البنك الاهلى بثنائية نظيفة لتطيح بالثنائى عقب قرار مجلس إدارة النادى بإقالة الجهاز الفنى .



ونجح بنى سويف فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 أمام طهطا بمباراة الدور الاول بملعب طهطا ، فيما كانت نتائج مواجهة الفريقان بالموسم الماضى قد أسفرت عن فوز بنى سويف بهدف نظيف بمباراة الدور الاول بملعب طهطا فيما تعادل الفريقان إيجابيا 1/1 بمباراة الدور الثانى بملعب استاد بنى سويف الرياضى .



فيما يسعى مصطفى حكيم المدير الفنى لطهطا لتقديم عرض قوى بختام مباريات الموسم الحالى .



وتعرض طهطا لأزمات مادية وفنية عديدة بالموسم الحالى حيث بدأ الفريق موسمه تحت قيادة فنية للمدير الفنى بركات إبراهيم ثم تولى الدكتور أسامة البلم القيامة الفنية للفريق ثم أخيرا مصطفى حكيم .



وكان طهطا قد خسر مباراته السابقة بملعبه امام ضيفه المنيا بنتيجة 2/4 .



ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من ايمن جاب الله مديرا فنيا واسامة عبد العزيز مدرب عام وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي .



ويحتل بنى سويف المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما يحتل طهطا المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة .