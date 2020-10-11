تعرف على موعد عرض مسلسل "طلقتك نفسي"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوقت الفنانة نانسي صلاح لمسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "طلقتك نفسي".

ونشرت نانسي البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بإنستجرام ، وعلقت قائله:" طلقتك نفسي قريباً" ، ومن المقرر عرض المسلسل السبت 19/10/2020.

والمسلسل يدور حول حالات الطلاق في إطار دراما اجتماعية تتميز بالطابع الكوميدي، ويطرح أيضًا قضايا ووجهات نظر متنوعة من زوايا وآراء مختلفة.

مسلسل "طلقتك نفسي" بطولة ميدو عادل، هاجر أحمد، أحمد عصام، ولاء الشريف، كارولين عزمي، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد الشامي، هايدي موسي، محمد العمروسي، كريم عبد الجواد، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، منهم بيومي فؤاد، سوسن بدر، هالة فاخر، صبري عبد المنعم، ليلي عز العرب، أحمد صيام، نهال عنبر، حجاج عبد العظيم، والمسلسل قصة وسيناريو أحمد عصام وإخراج محمد النقلي.

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