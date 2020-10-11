العلاقة المشبوهة.. رسائل إلكترونية تكشف علاقة "كلينتون" بالإخوان









منذ أن تم الإعلان عن الرسائل الإلكترونية الخاصة بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي نشرتها الخارجية الأمريكية والدنيا لم تهدأ.





فعلى الرغم من العلاقة بين كلينتون والجماعة الإرهابية " الإخوان" وقطر، إلا أن كلينتون حاولت استغلال قنارةة الجزيرة في نشر الفوضى بالشرق الأوسط، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".





وجلء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة باستخدام هيلاري للبريد الإلكتروني الحكومي.





وكانت قد زارت كلينتون قناة الجزيرة في مايو 2010، واجتمعت مع مدبر الشبكة وضاح خنفر وتوجت هذه الاجتماعات بلقاء مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني.





ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، اليوم، إن إيميلات هيلاري كلينتون أظهرت مواقف شامخة للسعودية والإمارات وكشفت تآمر قطر وتنظيم الإخوان.





وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "إيميلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كيلنتون أظهر مواقف شامخة وعظيمة جسدها وزراء خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل رحمه الله والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد حفظه الله تجاه أوطانهم العربية وأظهرت تآمر قطر والإخوان المسلمين".