التعادل السلبي يحسم الشوط الأول "المثير" من مواجهة الأهلي وبيراميدز

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام ضيفيه بيراميدز وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.









الشوط الأول شهد بعض الخطوة من جانب كلا الفريقين حيث أهدر حسين الشحات أولا فرصة خطيرة له بعدما انفرد بمهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز لكن الأخير تألق وأبعد الكرة عن مرماه، في المقابل فإن الضيوف كان لهم فرصة خطيرة بواسطة محمد فاروق لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لعلي لطفي حارس الفريق الأحمر.









وشهد هذا الشوط خروج محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي في الدقيقة 10 متأثرًا بالإصابة في العضلة الخلفية ليحل زميله أليو بادجي بديلًا له، كما قام محمود البنا حكم اللقاء بإشهار البطاقة الحمراء لعمرو السولية في الدقيقة 42 بعد ضربه بـ"الكوع" لمحمود حمادة متوسط ميدان فريق بيراميدز، ليكمل الفريق الأحمر المباراة بـ10 لاعبين.









وفي الدقيقة 48 ومن هجمة مرتدة احتسب حكم اللقاء محمود البنا ركلة جزاء بعد اصطدام تصويبته بيد عبد الله بكري ليسددها محمد مجدي "أفشة" ويتصدى لها مهدي سليمان ببراعة.