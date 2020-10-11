عرض مسلسل "طاقة حب" يومياً على قناة "الحياة" في هذا الموعد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تعرض قناة الحياة أولى حلقات مسلسل "طاقة حب" يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك كعرض أول للمسلسل على القنوات المفتوحة بعد عرضه على إحدى القنوات المشفرة وإحدى المنصات الإلكترونية خلال شهر فبراير الماضى.

وتدور أحداث مسلسل"طاقة حب" في إطار اجتماعي رومانسي حول صديقات العمر "لمي" العقلانية و"سلمى" الرومانسية الحالمة ومشوار حياتهما بكل خيبات الأمل وتحديات الطريق ونجاح السعي حتى يصلان للمعنى الأصح والأصدق للحب الحقيقي

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد يسري، بطولة يسرا اللوزي، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطي، رشا مهدي، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، محمود حجازي، هاجر الشرنوبي، باسل الزارو، سامي مغاوري، سمر جابر، لمياء الأمير، محمد العمروسي، والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة.

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