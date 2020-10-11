أيتن عامر تنشر صورة بصحبة زوجها على "إنستجرام"

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غازلت الفنانة أيتن عامر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت أيتن بالصورة برفقة زوجها أثناء حضورهم أحد المناسبات بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل باللون الأحمر .



وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب : القمر ربنا يخلكيم لبعض .



يذكر أن أيتن عامر تألقت فى رمضان هذا العام بمسلسل "فرصة ثانية"، حيث عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر ودياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.