الدوري الإنجليزي الممتاز يرفض خطة الإصلاح جذرية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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رد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد على تقارير تحدثت عن مخطط لإعادة هيكلة جذرية للكرة الإنجليزية يقوده ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد، حيث نأت البطولة بنفسها عن تلك الأنباء.

 

ودعا الاقتراح ، الذي نشرته صحيفة (تلجراف) البريطانية، إلى تقليص عدد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 18 فريقا بدلا من 20، وإلغاء بطولة كأس الرابطة.

 

ويتضمن الاقتراح أيضا أن يساهم الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا في إنقاذ فرق دوري الدرجة الأولى (دوري البطولة) التي دمرتها أزمة فيروس كورونا المستجد، بمبلغ 250 مليون جنيه إسترليني (326 مليون دولار) بالإضافة إلى مدفوعات التكافل الأخرى.

 

وأصدرت رابطة الدوري الممتاز بيانا ذكرت فيه: "أن هناك عددا من المقترحات الفردية في الخطة المنشورة اليوم قد يكون لها تأثير ضار على اللعبة بأكملها".

 

أضافت الرابطة "كان الدوري الإنجليزي الممتاز يعمل بحسن نية مع أنديته ورابطة دوري الدرجة الأولى للحصول على حل لمتطلبات تمويل الإنقاذ من تداعيات أزمة كوفيد - 19 وسيستمر هذا العمل".

 

من بين المقترحات الأخرى التي أوردتها صحيفة تلجراف، التغيير في نظامي الهبوط والصعود في الدرجة الأولى، حيث يهبط الفريقان صاحبا المركزين الأخير وقبل الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز تلقائيا، بينما سيشارك الفريق صاحب المركز السادس عشر في مباريات فاصلة مع الفرق التي احتلت المراكز من الثالث حتى الخامس في بطولة الدرجة الأولى.

 

ومازالت الخطة في مرحلة مبكرة، وأي تطبيق لها سوف يستغرق موسمين على الأقل، خاصة بالنظر إلى معارضة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للفكرة.

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