نيفين جامع: توجيهات من "السيسي" بتنظيم معرض "تراثنا" 4 مرات في العام الواحد

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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير الصناعة، إن معرض تراثنا يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المعرض يضم أكثر من 45 جمعية أهلية، والكثير من الوزارات مثل وزارة الشباب ووزارة الثقافية، ويعرض منتجات كل محافظات الجمهورية بما فيها شمال سيناء.



وتابعت"جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المعرض مستمر حتى يوم 15 أكتوبر، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعداد المؤتمر 4 مرات في العام الواحد، ونعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس.



ولفتت إلى أن هناك اقبال كبير من المواطنين على المعرض، وهذا يساعد على الحفاظ على تراث مصر من السلع اليدوية، وفي نفس الوقت يضمن مصدر رزق، لافتة إلى أن المعرض يقدم منتجات متميزة بأسعار رائعة.



وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن إقامة المعرض تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.



