مصطفى درويش يهنئ عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان مصطفي درويش علي تهنئة النجم عمرو دياب بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر وأكمل عامه ال 59 .

ونشر مصطفي درويش صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ووجه لها رسالة تهنئة خاصة وكتب : كل سنة وأنت طيب يا هضبة وعقبال 100 سنة .

يذكر أن عمرو دياب مواليد 11 أكتوبر 1961، والمعروف باسمه الفني عمرو دياب، ولقبه الهضبة، وهو مغني، وملحن، وممثل مصري. يُعد واحدًا من أشهر المغنيين في الوطن العربي.

وحقق عمرو دياب نجاحاً كبيراً من خلال العديد من الألبومات الغنائية الناجحة منها، البوم ميال، نور العين، عودونى، قمرين، تملى معاك، ليلى نهارى، الليلة دى، بناديك تعالى، الليلة، احلى واحلى، معدى الناس، بالإضافة إلى أغنياته وكليباته المنفردة.

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