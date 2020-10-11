رئيس جامعة المنصورة يستجيب لدعوة باحثة ماجستير من ذوي الهمم



وقد منحت لجنة المناقشة الباحثة درجة الماجستير فى علم الحيوان وهى بعنوان " تأثير زيت بذور الفجل على العقم الناجم عن الفشل الكلوي في ذكور الجرذان ".



وتضمنت لجنة الاشراف الدكتور جمال محمد فتحي أستاذ علم وظائف الأعضاء كلية العلوم جامعة المنصورة، الدكتور السيد محمد الحبيبي وتضمنت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور أحمد عبد الحميد هنداوي أستاذ علم وظائف الأعضاء كلية العلوم جامعة الزقازيق، الدقدري عبد القادر مختار أستاذ علم وظائف الأعضاء كلية العلوم جامعة دمياط، الدكتور جمال محمد فتحي ادريس أستاذ علم وظائف الأعضاء كلية العلوم جامعة المنصورة.



تم مناقشة الرسالة بحضور الدكتور أسامة العيان القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور رزق مصطفى ابراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد المحمودي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عزة اسماعيل عميد كلية العلوم الأسبق والمشرف على مكتب التايكو وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.



حضر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة مناقشة رسالة ماجستير للباحثة تغريد فؤاد محمد أحمد باحثة ماجستير بقسم علم الحيوان والتي تقدمت بدعوة رئيس الجامعة لحضوره وتشريفه مناقشة الرسالة الخاصة بها.وقدم رئيس الجامعة التهنئة للباحثة نظرا لجهدها ودأبها على مواصلة العلم مؤكدا على أهمية مساندة المتفوقين والموهوبين ودعمهم ورعايتهم، خاصة أصحاب الهمم.