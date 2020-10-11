إصابة جديدة تضرب الأهلي في مواجهة بيراميدز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز.


ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز حاليا على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.


وسقط كهربا على ملعب المباراة دون أي تدخل من أحد ليخرج من الملعب في الدقيقة 9 ويحل زميله أليو بادجي بديلا له.


ويتعادل الأهلي سلبيا أمام نظيره بيراميدز حاليا في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الأهلي أمام بيراميدز على النحو التالي :- 
حراسة المرمى : علي لطفي 
خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي 
خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات 
خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" – جونيور أجاي.



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