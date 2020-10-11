نور دياب تنهئ والدها بعيد ميلاده بهذه الطريقة

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هنأت نور دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاد والدها، وذلك من خلال مشاركة صورة جمعتها به في طفولتها وذلك عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت نور عمرو دياب قائله: "احبك منذ البداية، عيد ميلاد سعيد".



يذكر أن الهضبة عمرو دياب، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ59، والذي ولد يوم 11 أكتوبر عام 1961، وقام عدد كبير من الفنانين بتهنئته بعيد ميلاده بهذا العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.