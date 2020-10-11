محمود حافظ يوجه رسالة للرئيس السيسي عقب الإشادة بمسلسل "الاختيار"

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وجه الفنان محمود حافظ رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إشادته بمسلسل "الإختيار" اليوم في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.



وكتب "حافظ" في منشوره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "شكرا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تكرمك لينا للمرة التانيه".



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد اليوم بأبطال مسلسل "الإختيار" قائلا: "المسلسل الحقيقة كان صورة رائعة لواقع عشناه وبنعيشه وتمن دفعته مصر وأبنائها سواء للفكرة الخبيثة اللي العناصر دي بتقدمها أو للناس اللي بتقدم نفسها لبلدها".