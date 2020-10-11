مانشيني يعلن تشكيل إيطاليا أمام بولندا

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مباراته أمام منتخب بولندا في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: فلورينزي - بونوتشي - اسيربي - إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو - باريلا - ماركو فيراتي.

خط الهجوم: بيلجريني - كييزا - بيلوتي.

ويحتل منتخب ايطاليا في صدارة تلك المجموعة برصيد 4 نقاط بعد مرور جولتين من دور المجموعات.