مانشيني يعلن تشكيل إيطاليا أمام بولندا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مباراته أمام منتخب بولندا في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

 

حراسة المرمى: دوناروما.

 

خط الدفاع: فلورينزي - بونوتشي - اسيربي - إيمرسون. 

 

خط الوسط: جورجينيو - باريلا - ماركو فيراتي.

 

خط الهجوم: بيلجريني - كييزا - بيلوتي.

 

ويحتل منتخب ايطاليا في صدارة تلك المجموعة برصيد 4 نقاط بعد مرور جولتين من دور المجموعات.

أخبار تهمك

الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يومين

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يومين

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعة

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و نصف

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»