نيفين جامع عن مستقبل صناعة السيارات الكهربائية: "الحمد لله شغالين.. الدنيا كويسة"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير الصناعة، إن الوزارة اعتمدت موصفات السيارات الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، التي سترخص من المرور، مضيفة أن الوزارة تعمل على تحويل السيارات للغاز الطبيعي، خاصة الميكروباص.

وعن مستقبل صناعة السيارات الكهربائي، قالت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "الحمد لله شغالين، الدنيا كويسة".

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية صور لسيارة كهربائية من شركة جيلي الصينية وأفاد الخبر المنتشر بأن هذه السيارات سوف يتم تصنيعها بمصر.

وقد أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر عدم صحة الخبر المتداول بشكله المنتشر علي صفحات التواصل والمواقع مشيرا إلي أن الشركة المذكورة قد أرسلت هذه النماذج لاختبارها مضيفا أن شركة جيلي الصينية واحدة من ضمن الشركات التي يتم التفاوض معها حتي الآن في هذا المجال لتصنيع هذه السيارة في مصر.


وأكد أن الوزارة تعمل في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة وقد بدأت بالاتوبيس الكهربائي الذي يتم تجربته حاليا بخط التجمع - عبدالمنعم رياض، لافتًا أنه جاري التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

كما أكد علي ضرورة عدم نشر الاخبار المغلوطة ومتابعة اخبار وبيانات الوزارة فقط من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعى.

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