أحمد العوضي يوجه رسالة للرئيس السيسي

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وجه أحمد العوضي رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك عقب إشادته به عن دوره في مسلسل "الإختيار"،في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي أقيمت اليوم.



وكتب أحمد العوضي منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله ألف شكر سيدي الرئيس.. تكريم سيادتك وإشادتك تقدير ووسام".



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أشاد بصناع مسلسل "الإختيار" في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي أقيمت صباح اليوم.