إنجلترا تهزم بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
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نجح منتخب إنجلترا في تحقيق فوز صعب على نظيره البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد اليوم الأحد على استاد "ويمبلي" بالجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بدوري القسم الأول من بطولة دوري أمم أوروبا.


ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى سبع نقاط ليتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره البلجيكي الذي تراجع للمركز الثاني.


وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر المنتخب البلجيكي (الشياطين الحمر) بالتقدم بهدف سجله روميلو لوكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة 16 وتعادل ماركوس راشفورد للمنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة) بهدف من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 39 .


وفي الشوط الثاني ، سجل ماسون مونت هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 65 ليعرقل المنتخب الإنجليزي الانطلاقة الناجحة في النسخة الحالية من دوري أمم أوروبا حيث مني المنتخب البلجيكي اليوم بالهزيمة الأولى له في البطولة بعدما استهل مسيرته في هذه النسخة بانتصارين متتاليين.

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