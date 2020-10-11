روجا صور الفتيات عبر شبكة الإنترنت.. اعترافات قواد الفيسبوك



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وأمكن ضبطهما، وبصحبتهما 4 سيدات.



وبمواجهة المتهمان إعترفا بمزاولة نشاطهما المؤثم في الترويج لبعض الفتيات وعرض صورهن على راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب بقصد تحقيق مكاسب مالية، وأضافا بإستغلال الـ(4سيدات) المشار إليهن فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالي، وبمواجهتهن أيدن ماجاء بأقوال المتهمان، كما تم ضبط 2 هاتف محمول، مع المتهم المشار إليه، بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطه الآثم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة الترويج للأعمال المنافية للآداب.

اعترف المتهمان بتكوين شبكة دعارة، وترويج الفتيات وعرض صورهن على راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب، عبر الإنترنت، بارتكابهما الواقعة، بقصد تحقيق مكاسب مالية.وأضاف المتهمان بإستغلال الـ(4سيدات) المقبوض عليهن في الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالي، يتقضاه.كانت تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع إحدى السيدات بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت.وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مفادها قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك لإستقطاب راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب والتواصل معهم من خلال العديد من البرامج والتطبيقات والمحادثات النصية بالإشتراك مع إحدى السيدات نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.