مستشار الرئيس يكشف توقيت تحسن سرعة الانترنت

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال عبد الوهاب غنيم، مستشار رئيس الجمهورية للتحول الرقمي، إن أصعب مرحلة في التحول الرقمي هو البنية التحتية التي تشمل توصيل الالياف الضوئية لكل أنحاء مصر، مشيرة إلى أن مصر قامت بإطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" في أطار بناء البنية التحتية الخاصة بالانترنت.

وتابع "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الانترنت في مصر متواضع جدًا، ولذلك ضخت الحكومة أكثر من 11 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية، لافتَا إلى أن المواطن سيشعر بتطور جميع الخدمات الحكومية عبر الانترنت خلال 3 سنوات في جميع الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أنه لا يوجد مكان في العالم حتى الكونجرس الأمريكي مؤمن تمامًا من الهكرز، ولكن مصر تعمل على التأمين بأفضل واحدث الطرق، وتشفر المعلومات، معقبًا: "حتى لو حد هكر مش هيعرف يفهم حاجة من المعلومات، لأنها مشفرة تمامًا". 

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أكد الباحث الاقتصاي، المهندس ايهاب زكريا عطالله، أن خطة الدولة نحو التحول الرقمي حتمية للتواجد علي موازين القوي الاقتصادية في ظل احداثيات الثورة الصناعية الرابعة والحرب التجارية التكنولوجية بين امريكا والصين الي جانب سيطرة شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات علي الاقتصاد العالمي.

وشدد خلال كلمته في المؤتمر العلمي لكلية التجارة جامعة الإسكندرية، علي ضرورة التحول الرقمي للمجتمع وليس القطاع الحكومي فقط وانما العام والخاص، وأن الطريق يبدأ من الجامعات والمدارس لقيادة التحول الرقمي في قطاع التعليم لانه القادر علي تهيئة المجتمع من خلال تأهيل المواطن الرقمي.


كما عقب علي كلمة الوزير طلال ابو غزالة المتحدث في ذات المؤتمر ان العالم يدخل عصرا جديدا في تاريخ الحضارة البشرية هو العصر الرقمي بصياغة جديدة كاملة لانماط الاقتصاد والمجتمع.

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