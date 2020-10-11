"مهارات الابتكار" .. دورة تدريبية بمكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً

تنظّم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "مهارات الابتكار"، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.

وتتضمن الحقيبة التدريبية مجموعة من المحاور تشمل التعريف بجيل الثورة الصناعية الرابعة، والتعريف بأبرز مهارات قواعد الابتكار، واكتساب المعرفة لاستغلال فرص التحسين، والتمكن من تفعيل الأفكار إلى نماذج أولية، وأخذ التغذية الراجعة من المستفيدين، والتمكن من عمل خطة ابتكارية.