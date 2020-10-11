مستقبل وطن بالفيوم يواصل لقاءاته بالإمانات النوعية استعدادًا لانتخابات النواب بحضور آمين شباب الجمهورية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، وإشراف المهندس اشرف رشاد، الامين العام النائب الأول لرئيس الحزب، نظمت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم اجتماعا موسع لامانات التعليم والبحث العلمى والمرأة والبيئة والطاقة والتدريب والتثقيف والتواصل الاجتماعى وذلك بمقر الحزب بالفيوم تحت إشراف الدكتور نور الرمادي أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالفيوم وبحضور المهندس عبد القادر الجارحي، أمين المحافظة عضو مجلس الشيوخ والسيد محمد الجارحي أمين شباب الجمهورية عضو مجلس إدارة النادي الاهلي ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصروالدكتورة ميرفت عبد العظيم أمين المرأة بالمحافظة ومرشح حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية من أجل مصر والدكتورة مني الخشاب عضو مجلس الشيوخ وامين لجنة التعليم والبحث العلمي وأمناء التقييم والمتابعةوالبيئة والطاقة.

وأعضاء هيئة مكتب المحافظة تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات لإنتخابات مجلس النواب 2020 والتأكيد علي أهمية توحيد الجهود والربط بين أعضاء الأمانات النوعية بالمحافظة وأمانات المراكز والقرى وكذلك بين كافة الامانات النوعية بالمحافظة والمراكز وذلك لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن خلال الانتخابات القادمة، كما تم الاتفاق علي تنظيم العديد من اللقاءات والمؤتمرات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية كما تم خلال الاجتماع استعراض احتياجات المواطن الفيومي ودور أمانة الحزب بالفيوم للعمل علي تلبيتها بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
مستقبل وطن بالفيوم يواصل لقاءاته بالإمانات النوعية استعدادًا لانتخابات النواب بحضور آمين شباب الجمهورية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل لقاءاته بالإمانات النوعية استعدادًا لانتخابات النواب بحضور آمين شباب الجمهورية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل لقاءاته بالإمانات النوعية استعدادًا لانتخابات النواب بحضور آمين شباب الجمهورية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل لقاءاته بالإمانات النوعية استعدادًا لانتخابات النواب بحضور آمين شباب الجمهورية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل لقاءاته بالإمانات النوعية استعدادًا لانتخابات النواب بحضور آمين شباب الجمهورية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل لقاءاته بالإمانات النوعية استعدادًا لانتخابات النواب بحضور آمين شباب الجمهورية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل لقاءاته بالإمانات النوعية استعدادًا لانتخابات النواب بحضور آمين شباب الجمهورية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل لقاءاته بالإمانات النوعية استعدادًا لانتخابات النواب بحضور آمين شباب الجمهورية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل لقاءاته بالإمانات النوعية استعدادًا لانتخابات النواب بحضور آمين شباب الجمهورية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل لقاءاته بالإمانات النوعية استعدادًا لانتخابات النواب بحضور آمين شباب الجمهورية

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