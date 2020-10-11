رونالدو يقود تشكيل البرتغال الرسمي ضد فرنسا

أعلن فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام منتخب فرنسا، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالآتي :-

حراسة المرمى: باتريسيو.

خط الدفاع: بيبي - سيميدو - روبن دياز - جيريرو.

خط الوسط: دانيلو - برونو فيرنانديز - ويليام كارفاليو - جواو فيليكس - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة تلك المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب فرنسا الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.