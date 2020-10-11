مدير المركز الطبوغرافي تفجر مفاجأة حول عدد الاناث في مصر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت أميرة توضرورس، مدير المركز الطبوغرافي في وزارة التخطيط، إن معدل النمو السكاني في مصر حدث به انخفاض بسيط هذا العام، ولكن هذا الأمر ليس مؤشرًا على حدوث تغير في معدل النمو السكاني في مصر، خاصة أن معدل الانخفاض طفيف جدًا.

ولفتت مدير المركز الطبوغرافي في وزارة التخطيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الهرم السكاني في مصر تغير خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن 60% من الشعب المصري في قوة العمل أي تحت سن الـ 45 عامًا.

وأشارت إلى ضرورة تأهيل القوة البشرية المصرية، لكي تكون قادرة على زيادة الدخل القومي، مضيفة أن عدد الذكور يمثل 51% من سكان مصر، وعدد الاناث يمثل 49%


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قال الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القوم خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الزيادة السكانية في مصر تقدر بـ 2.5 مليون مواطن سنويًا، أي أن نسبة الزيادة تقدر بـ 2.5%، ي حين أن معدل النمو في الدول الأوربية لا يزيد عن 1%، وبعض الدول لديها نمو بالسالب مثل إيطاليا.

وتابع "عاشور"، أن النمو السكاني في حاجة لزيادة معدل النمو الاقتصادي بمعدل أعلى، حتى يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بأعداد استراتيجية 2030 للحد من الزيادة السكانية، والتشجيع على تنظيم الأسرة.

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