صندوق العشوائيات: متبقي 61 منطقة جاري العمل على تطويرها

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قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق العشوائيات، إنه يتبقى 61 منطقة عشوائية جاري العمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2020 ستكون مصر خالية من المناطق الغير الآمنة.



وأضاف "صديق" خلال اتصال هاتفي ببرنامج"اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه مع نهاية 2030 ستكون مصر خالية تمامًا من المناطق العشوائية الغير مخططة.



وأشار إلى أنه يتم حاليًا الدراسة من أجل التخطيط لمناطق جديد تكون على غرار الأسمرات وبشاير الخير، موضحًا أن 61 منطقة المتبقية من إجمالي 357 منطقة لاستكمال الـ296 منطقة غير آمنة في مصر.





وفي تصريحات سابقة قال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، نعمل على تحسين الرؤية والبنية لمشروعات مصر بالكامل.



وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، عملنا 26 ساعة متواصل لتطوير مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدن متعددة وقمنا بزيارة العديد من المحافظات للوقوف على الأرضي التي يمكن استغلالها في إنشاء مشروعات إسكان اجتماعي.



وأضاف، نستهدف زيارة محافظات السويس والمنيا وبني سويف والفيوم، خلال المرحلة القادمة، لتنفيذ مشروعات إسكان ومناطق تجارية واستثمارية، واستمرارا لمتابعة التطوير للمناطق العشوائية بالجمهورية وفقا للأولويات.



هذا، وقال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن مصر بها 357 منطقة غير آمنة على مستوى الدولة، ومن المقرر الانتهاء منهم في 2020، فضلا عن وجود مناطق غير مخططة.



وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن الشعب المصري هو أول شعب في التاريخ نظم العمران والبناء، وكذلك نظم المقابر، مضيفا: "ومع ذلك أكثر ناس تخالف قواعد البناء".



وتسهيلا وتيسيرا على المواطنين، شاركت عدد من الجهات في تحمل تكاليف التصالح في مخالفات البناء للأسر الغير قادرة على دفع تلك المبالغ، وذلك للمساهمة مع الدولة في الانتهاء من ملف مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



يذكر أن الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء وتداعياته من الأمور التي ترغب الحكومة في الانتهاء منها للتخلص من البناء العشوائي الذي تشهده عدد من محافظات مصر، وفي الفترة الأخيرة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء حتى نهاية شهر أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر.



وكان مجلس الوزراء أعلن أن من 2011 وحتى الآن تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على الـ90 ألف فدان زراعى، والتعدى على الاراضى الزراعية بالقليوبية من 2001 وحتى الان، بلغ أكثر من 6 ألاف فدان زراعى.