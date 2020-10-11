جمعية قدامي اللاعبين تصرف معاش لمدرب فارسكور الراحل

وافق مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى لكرة القدم برئاسة السيد اللواء عبدالمنعم الحاج والكابتن محمود ابورجيلة نائب الرئيس والكابتن صلاح دندش آمين الصندوق ونجم مصر والنادي الكابتن أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الجمعية علي دعم وصرف شيك فوري كمصاريف جنازة لأسرة المغفور لة باذن الله تعالي الكابتن أكرم حفيلة المدير الفني لمركز شباب فارسكور الذي وافته المنية أثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء الشوط الأول من المباراة المؤهلة للتصفيات النهائية لدوري الدرجة الثالثة في مباراة له مع مركز شباب الروضة بعد فرحتة بالجون الذي احرزة فريقة في الفريق المنافس فقام ليهنئهم فسقط مغشيا علية علي الفور.





وقال السيد اللواء عبدالمنعم الحاج رئيس الجمعية انة فور علمنا بالأمر قمنا علي الفور بإتخاذ اللازم نحو دعم أسرة الكابتن أكرم حفيلة كموقف إنساني من الجمعية لمساعدة أسرة الزميل المدرب المتوفي.





وأضاف اللواء عبدالمنعم الحاج أنة سيقوم مجلس إدارة الجمعية في أول إجتماع لة بالموافقة علي صرف معاش شهري لأسرة المرحوم الكابتن أكرم حفيلة تقديرا ودعما لأسرة مدرب فارسكور الراحل.





يأتي ذلك في إطار الأهداف والاستراتيجية التي ينتهجها مجلس الإدارة نحو دعم ومساعدة قدامي اللاعبين في كرة القدم وأسرهم تقديرا لدورهم البارز وتاريخهم المشرف في خدمة الوطن.





وكانت إدارة الجمعية قد أجرت اتصالا مع أسرة المغفور لتقديم واجب العزاء ولاطمئنان عليهم واستلامهم مصاريف الجنازة.