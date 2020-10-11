مبابي وجريزمان يقودان تشكيل فرنسا أمام البرتغال

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن ديديه يشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام منتخب البرتغال، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين المنتخبين في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

 

حراسة المرمى: لوريس. 

 

خط الدفاع: كيمبيمبي - بافارد - فاران - هيرنانديز.

 

خط الوسط: كانتي - بول بوجبا - رابيو.

 

خط الهجوم: جريزمان - جيرو - كيليان مبابي.

 

وقد حقق المنتخب الفرنسي الفوز في جميع مباريات الماضية في تلك المجموعة على منتخبي كرواتيا والسويد، ويأتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب البرتغال متصدر الترتيب.

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