محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يناقشان استعدادات بدء العام الجامعى الجديد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في الاجتماع الموسع الذى عقده الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة ببدء العام الجامعي الجديد وعدد من القضايا الأخرى بالمحافظة وذلك اليوم الأحد.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن بالمحافظة.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة ببدء العام الجامعى الجديد، أهمها تشديد الإجراءات الاحترازية لحماية طلاب الجامعة وتمهيد الطرق واستكمال المرافق وملف النظافة.

فيما أعرب أ.د أحمد جابر عن استعداد الجامعة للمساهمة فى رفع العبء المادي عن بعض المواطنين المتقدمين لتوفيق أوضاعهم مع قانون التصالح في مخالفات البناء عن طريق قيام مهندسي الجامعة بإعداد الرسوم الهندسية للأعداد التي تحددها المحافظة بدون أي أعباء مالية عليهم.

وأضاف سيادته أن مركز الأستشارات الهندسية بالجامعة سيشارك بعدد من الدراسات لمشروعات كبرى تعتزم المحافظة البدء فى تنفيذها في المرحلة المقبلة لتحقيق أكبر نفع ممكن لأبناء المحافظة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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