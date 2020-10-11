مستشار الرئيس: الانترنت في محافظة بور سعيد يعد الأسرع في مصر

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قال عبد الوهاب غنيم، مستشار رئيس الجمهورية للتحول الرقمي، إن الحكومة المصرية قطعت شوط جيد للغاية في التحول الرقمي، لافتَا إلى أن الانترنت في محافظة بور سعيد يعد الأسرع في مصر، وهذا يرجع إلى أن الدولة قامت بتطبيق التحول الرقمي في هذه المحافظة إلى حد كبير.



وتابع "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن التحول الرقمي في كل أنحاء مصر في حاجة لانفاق ما يزيد عن 500 مليار جنيه، وهذا الأمر من الصعب أنفاقه في عام واحد.



وتابع أن الاقتصاد العالمي حجمه 86 ترليون دولار، وحجم الاتقاد الرقمي 13 ترليون دولار، أي يحتل 15% من نسبة الاقتصاد العالمي ككل، لافتَا إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري كان ايجابيًا رقم أزمة كورونا



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أكد الباحث الاقتصاي، المهندس ايهاب زكريا عطالله، أن خطة الدولة نحو التحول الرقمي حتمية للتواجد علي موازين القوي الاقتصادية في ظل احداثيات الثورة الصناعية الرابعة والحرب التجارية التكنولوجية بين امريكا والصين الي جانب سيطرة شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات علي الاقتصاد العالمي.



وشدد خلال كلمته في المؤتمر العلمي لكلية التجارة جامعة الإسكندرية، علي ضرورة التحول الرقمي للمجتمع وليس القطاع الحكومي فقط وانما العام والخاص، وأن الطريق يبدأ من الجامعات والمدارس لقيادة التحول الرقمي في قطاع التعليم لانه القادر علي تهيئة المجتمع من خلال تأهيل المواطن الرقمي.





كما عقب علي كلمة الوزير طلال ابو غزالة المتحدث في ذات المؤتمر ان العالم يدخل عصرا جديدا في تاريخ الحضارة البشرية هو العصر الرقمي بصياغة جديدة كاملة لانماط الاقتصاد والمجتمع.

