عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن حقيقة ما تم نشره خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إصابة التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك بفيروس كورونا.

 

وأكدت تقارير إذاعية تونسية خلال الساعات القليلة الماضية، إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا، أثناء تواجده بمعسكر منتخب نسور قرطاج.

 

وأوضح مصدر داخل الزمالك بأن فرجاني ساسي لم يصاب بفيروس كورونا، وأن كل ما تم نشره مؤخرا عاري تماما من الصحة.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و 8 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ نصف ساعة

مدافعة عن السعودية.. رسائل "كلينتون" تكشف حقيقة تآمر الإخوان وقطر

منذ ساعة و 27 دقيقة

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

07:32 م

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»