عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:32 م
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن حقيقة ما تم نشره خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إصابة التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك بفيروس كورونا.
وأكدت تقارير إذاعية
تونسية خلال الساعات القليلة الماضية، إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا، أثناء تواجده
بمعسكر منتخب نسور قرطاج.
وأوضح مصدر داخل
الزمالك بأن فرجاني ساسي لم يصاب بفيروس كورونا، وأن كل ما تم نشره مؤخرا عاري تماما
من الصحة.
ويستعد الزمالك
لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات
إياب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.