عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن حقيقة ما تم نشره خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إصابة التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك بفيروس كورونا.

وأكدت تقارير إذاعية تونسية خلال الساعات القليلة الماضية، إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا، أثناء تواجده بمعسكر منتخب نسور قرطاج.

وأوضح مصدر داخل الزمالك بأن فرجاني ساسي لم يصاب بفيروس كورونا، وأن كل ما تم نشره مؤخرا عاري تماما من الصحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.