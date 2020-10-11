رفض إقامة مباراة بيرو أمام البرازيل بحضور جماهير





أعلنت حكومة البيروفية رفضها لطلب إقامة مباراة منتخبها الوطني أمام البرازيل بحضور عدد محدود من الجماهير على الملعب (الوطني) يوم الثلاثاء المقبل في ليما ضمن ثاني جولات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 .





وكشف رئيس وزراء البيرو، والتر مارتوس، السبت أن ممثلين من الاتحاد المحلي لكرة القدم، ومن معهد البيرو لكرة القدم، طلبوا إقامة المباراة أمام «السيليساو» في حضور الجماهير، رغم أن بيرو تعد ثامن أكثر دول العالم تسجيلاً للمصابين بفيروس كورونا المستجد بإجمالي 843 ألف حالة، إضافة إلى 33 ألف حالة وفاة.





وقال مارتوس في تصريحات نقلتها محطة (RPP) الإذاعية الإخبارية «تلقينا طلباً بإقامة المباراة في حضور الجماهير، بعدد محدود يقدر بنحو 5 آلاف متفرج. نحن، في مجلس الوزراء، قيمنا الوضع، ورأينا أن الأمر ليس مناسباً بسبب جائحة كورونا، ولهذا رفضنا الطلب».





كما أكد رئيس الحكومة أنهم سيعززون الإجراءات الأمنية في العاصمة ليما لمنع أي تجمعات جماهيرية أو اجتماعية، لا سيما مع استمرار حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي الوباء.





وسيستقبل «العنابي اللاتيني» نظيره البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات التصفيات القارية.





وكانت بيرو استهلت مشوارها بتعادل خارج الديار أمام باراغواي بهدفين، فيما اكتسح بطل كوبا أمريكا ضيفه البوليفي بخماسية نظيفة.





وتعد هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين عقب مبراتهما في نهائي كوبا أمريكا العام الماضي والتي حسمها «السيليساو» بنتيجة (3-1).







