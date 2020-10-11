تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:29 م
محمد الدمتناوي
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لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب نادي مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويرغب الأهلي في ضم محمد إبراهيم، بعد الأداء اللافت الذي ظهر به خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى امتلاكه العديد من الخبرات الكبيرة.
وكشفت تقارير صحفية، أن الأهلي لم يتفاوض مع اللاعب عن طريق الاتصالات، لكنه تفاوض معه عن طريق وسطاء في الصفقة من وكلاء اللاعبين.
وتابعت التقارير، أن محمد إبراهيم يدرس العروض المقدمة لديه من الناحية المادية، قبل حسم انتقاله إلى أي فريق.
ويتنافس العديد من الأندية على ضم محمد إبراهيم، لعل أبرزهم الأهلي وبيراميدز، والذي يريد ضم اللاعب من القلعة الحمراء.