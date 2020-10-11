تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب نادي مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.









ويرغب الأهلي في ضم محمد إبراهيم، بعد الأداء اللافت الذي ظهر به خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى امتلاكه العديد من الخبرات الكبيرة.









وكشفت تقارير صحفية، أن الأهلي لم يتفاوض مع اللاعب عن طريق الاتصالات، لكنه تفاوض معه عن طريق وسطاء في الصفقة من وكلاء اللاعبين.









وتابعت التقارير، أن محمد إبراهيم يدرس العروض المقدمة لديه من الناحية المادية، قبل حسم انتقاله إلى أي فريق.









ويتنافس العديد من الأندية على ضم محمد إبراهيم، لعل أبرزهم الأهلي وبيراميدز، والذي يريد ضم اللاعب من القلعة الحمراء.