خبير اقتصادي: تعداد سكان مصر يزيد في العام الواحد بعدد سكان الكويت

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قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية الخارجة عن السيطرة في مصر تعد كارثة، لافتًا إلى أن معدل النمو السكاني في مصر، يعادل النمو السكاني لفرنسا وبريطانيا واسبانيا وبلجيكا وإيطاليا مجتمعة، وهذا الأمر يعد مسألة خطيرة جدًا، خاصة أن مصر دولة شحيحة الموارد بالمقارنة لعدد السكان.



وتابع الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية م أن دولة الكويت على سيبل المال عدد السكوتين لا يتجاوز الـ 3 مليون، ولكنها تمتلك موارد تقدر بـ 100 مليار برميل نفط، ولكن موارد مصر لا تتجاوز الـ 4 مليار برميل، مشيرًا إلى ان تعداد سكان مصر يزيد في العام الواحد بعدد كان الكويت.



وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الاستخدام الخاطئ للآيات والأحاديث النبوية لتبرير الزيادة السكانية، أمر لابد أن يتوقف.





قال الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القوم خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الزيادة السكانية في مصر تقدر بـ 2.5 مليون مواطن سنويًا، أي أن نسبة الزيادة تقدر بـ 2.5%، ي حين أن معدل النمو في الدول الأوربية لا يزيد عن 1%، وبعض الدول لديها نمو بالسالب مثل إيطاليا.



وتابع "عاشور"، أن النمو السكاني في حاجة لزيادة معدل النمو الاقتصادي بمعدل أعلى، حتى يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بأعداد استراتيجية 2030 للحد من الزيادة السكانية، والتشجيع على تنظيم الأسرة.

