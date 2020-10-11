"بني سويف" تبحث مقترحات حلول لمشكلة جمعية إسكان العاملين بالمحافظة

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صرح اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بأنه تنفيذه لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد حضر اليوم اللقاء المشترك بين جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وممثلين عن جمعية إسكان العاملين بالمحافظة، لبحث الحلول والبدائل الممكنة لحصول أعضاء الجمعية على تراخيص البناء وتوصيل المرافق اللازمة للاستفادة من قطعة الأرض المخصصة للجمعية والتي تبلغ مساحتها 44 فدان بالحي الثالث بالمدينة، والتي تعود مشكلتها لأكثر من 40 عاما بين الجهاز والجمعية.



حيث أوضح السكرتير العام المساعد أن الاجتماع شهد توافقا وحرصا من الجميع على الخروج بتوصيات وحلول لهذه المشكلة وفقا للقانون، وبما لا يتعارض مع مصلحة أيٍ من الطرفين،ويحقق الاستفادة من قطعة الأرض المخصصة التي ستخدم العديد من الأسر السويفية من العاملين بالإدارة المحلية.



وأَضاف السكرتير العام المساعد أنه تم الاتفاق على السير في أكثر من مسار لإيجاد الحلول اللازمة، وأن تكون المشكلة في نطاق الأولوية بالنسبة لجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وأن المحافظة لن تدخر جهدا في الدفع بكل ما تسفر عنه الجهود في هذا الشأن، خاصة في مجال التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، لاتخاذ اللازم حيال الحلول والبدائل التي سيتم الاتفاق عليها بين كافة الأطراف، مؤكدا على أن المشكلة في طريقها للحل الذي سيحقق ما تقتضيه المصلحة العامة.

