تعرف على موعد عرض الحلقة الـ27 من مسلسل "الوجه الآخر "

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بعد ساعات ستعرض الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "الوجه الآخر"علي قناة cbc دراما ، ويعرض لكم "الفجر الفني" مواعيد العرض الحلقة .



وتعرض الحلقة في تمام الساعة الحادية عشر علي قناة CBC دراما ، كما تتم إعادتها الساعة الثانية والنصف صباحاً علي قناة cbc.



مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندا موسى، أحمد سلامة، أحمد سعيد عبد الغنى، عماد رشاد، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.



والجدير ذكره أن مسلسل "الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية للفنان ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضي، وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، كوكي، محمد على رزق، حنان سليمان، نورهان، ثراء جبيل، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.