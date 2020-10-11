مي جبر : سأعمل على إعادة لقب " المؤرخ المصري"

التقت مي كرم جبر، المرشحه عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بمجموعة من طالبات الجامعات المصرية المختلفة للتعرف على رؤيتهن حيال وضع التعليم الجامعي والمناهج الدراسية، وأليات تطويرها ليتناسب خريجها مع سوق العمل.





وصرحت جبر بأن أهمية الاستماع للطلاب لا تقل عن رؤى واضعى المناهج الدراسية لأن الطلاب يحتكون بسوق العمل قبل التخرج بعام أو أكثر ، وهذا يخلق بداخلهم نظرة واضحة حول ما يتمنوه من الدراسة لتجعلهم قادرين على ايجاد فرصة عمل في أسرع وقت .





وشهد اللقاء عدة مقترحات هامة من خلال الحديث معهن بشأن تطوير العملية التعليمية، في جوانب متعددة فيما يخص الدراسة، والتي جاء على رأسها توفير ساعات متوازية للجانب العملي بالدراسة في الكليات النظرية ، حيث اعتبرن أن هذه أولى خطوات تخريج شباب مؤهل لسوق العمل، وهو ما اتفقت معه مي جبر.





وخرج اللقاء أيضًا بعدة مبادرات منها استغلال خبرة خريجي كليات الآداب تخصص تاريخ لرصد وتدوين المرحلة التي نعيشها الآن وعودة لقب " المؤرخ المصري " بين الشباب المصرى المثقف وأن يتم إعداد دورات تدريبية على الأسلوب العلمي لتدوين التاريخ .