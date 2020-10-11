عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

أعلن الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي :-

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : أحمد توفيق – عبد الله بكري – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" – محمود حمادة – عبد الله السعيد

خط الهجوم : محمد فاروق – إبراهيم عادل – جون أنطوي.

البدلاء :-

أحمد دعدور – عمر جابر – علي جبر – إسلام عيسى – طارق طه – إبراهيم حسن – محمد عطوة – دودو الجباس – محمد فتحي.