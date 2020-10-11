"الحماقي": المشروعات القومية خلقت ملايين الفرص لزيادة الاستثمارات (فيديو)

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قالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن حجم الإنجازات الاقتصادية التي تحققت خلال 6 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي بلغت 4 تريليون جنيه تظهر كم المشروعات التي حققتها الدولة المصرية والتي كانت في السابق تحتاج إلى سنوات أطوال بكثير.



وأضاف "يمن" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن المشروعات القومية خلقت ملايين الفرص لزيادة الاستثمارات، متابعة "هذا الكم الكبير من المشروعات ساعدت على خلق ملايين من المجلات والفرص لاستثمار موارد مصر الاقتصادية".



وتابعت "سيناء كانت غير مستغلة بالكامل باستثناء السياحة وكان مهمل بها مواردها التعدينية والتصنيعية، ولكن ما يحدث الآن دليل على تنوع الأنشطة الاقتصادية بها والذي كان مهمًا حدوثه للاستفادة من مواردها، وكذلك شبكات الطرق التي تقام في جميع محافظات الجمهورية.



وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن بناء وعي المواطن ضرورة لفتح الآفاق في كل المجالات الاقتصادية، لافتة إلى أن الأنظمة السابقة تركت مصر بتركة ثقيلة من نظام تعليمي مدني وضعف كفاءات بشكل كبير وهو ما تم إصلاحه خلال الست سنوات مع تعظيم الاستثمارات في كافة المجالات.



وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من الرسائل الهامة لجموع الشعب المصري، خلال افتتاح المشروعات القومية، الخاصة بتشكيك قوى الشر، وقنوات الفتنة، في كافة الأعمال والمشروعات التنموية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات القومية خاصة بالبترول ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير.



التشكيك في المشروعات

لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن كل ما يدور حوله، خاصةً حملات التشكيك في كل المشروعات التي تقوم بها الدولة، حيث يقول: "في تشكيك في كل مشروعاتنا اللى بنعملها وناس بتتكلم بشكل سلبي على اللي احنا بنعمله، ولكن الهدف من هذه المشاريع هي المصلحة للكل، والقنوات المسيئة اللى عاوزة دايما تكلمكم كلام لا يرضى ربنا".



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، صرح بذلك قال بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

