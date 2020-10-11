كورونا.. الجزائر تسجل 132 إصابة و6 وفيات جديدة بالفيروس

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا في الجزائر اليوم تسجيل 132 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتقع إجمالي الإصابات إلى 53072 حالة منذ ظهور الوباء في شهر مارس الماضي في الجزائر، مشيرة إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1801 حالة.


فيما سجلت اللجنة تعافي 104 مرضى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 37274 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 37,588 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 28,188 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و 11 دقيقة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يومين

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 7 ساعات

الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

منذ ساعتين

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ 33 دقيقة

مدافعة عن السعودية.. رسائل "كلينتون" تكشف حقيقة تآمر الإخوان وقطر

منذ ساعة و نصف

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

07:32 م

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»