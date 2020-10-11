في عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن أحمد صفوت

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
يحتفل الفنان أحمد صفوت اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر بعيد ميلاده ، فهو فنان موهوب قدم الكثير من الأعمال الناجحة والتي لاقت استحسان الجمهور.

وفي السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن أحمد صفوت.

* ولد في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر 1977 بمحافظة القاهرة.

* تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية كتب شهادة نجاحه في مسلسل الدالي حيث قام بدور خالد الدالي زوج هبه بنت سعد الدالي.

* عمل قبل مسلسل الدالي في مسلسل سكه الهلالي مع يحيي الفخراني واختاره نور الشريف من خلال هذا الدور ليقوم بدور خالد الدالي ، حصل على أفضل ممثل صاعد عن هذا الدور ، وقام أيضا بدور المشير عبد الحكيم عامر في مسلسل ناصر.

* شارك بعدد كبير من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحاً جماهيرياً منها " الطوفان ، طاقة حب ، حدوتة مرة ، أفراح إبليس 2 ، الصياد ، شمس ، الريان وفرح العمدة".

* لم يقتصر أحمد صفوت علي مشاركته في الأعمال الدرامية بل حقق في عدد من الأعمال السينمائية منها " الخلية ، المعدية ، اللي اختشوا ماتوا وحظ سعيد.

* تألق أحمد صفوت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لعبة النسيان" والمسلسل مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها ‏عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.‏

يشارك في "لعبة النسيان" العديد من النجوم بجانب دينا الشربيني أبرزهم رجاء الجداوي، وأحمد داود، وإنجي المقدم، وعلي قاسم.

أخبار تهمك

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

منذ ساعتين

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و 10 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يومين

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

مدافعة عن السعودية.. رسائل "كلينتون" تكشف حقيقة تآمر الإخوان وقطر

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

07:32 م

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»