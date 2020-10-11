في عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن أحمد صفوت

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يحتفل الفنان أحمد صفوت اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر بعيد ميلاده ، فهو فنان موهوب قدم الكثير من الأعمال الناجحة والتي لاقت استحسان الجمهور.



وفي السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن أحمد صفوت.



* ولد في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر 1977 بمحافظة القاهرة.



* تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية كتب شهادة نجاحه في مسلسل الدالي حيث قام بدور خالد الدالي زوج هبه بنت سعد الدالي.



* عمل قبل مسلسل الدالي في مسلسل سكه الهلالي مع يحيي الفخراني واختاره نور الشريف من خلال هذا الدور ليقوم بدور خالد الدالي ، حصل على أفضل ممثل صاعد عن هذا الدور ، وقام أيضا بدور المشير عبد الحكيم عامر في مسلسل ناصر.



* شارك بعدد كبير من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحاً جماهيرياً منها " الطوفان ، طاقة حب ، حدوتة مرة ، أفراح إبليس 2 ، الصياد ، شمس ، الريان وفرح العمدة".



* لم يقتصر أحمد صفوت علي مشاركته في الأعمال الدرامية بل حقق في عدد من الأعمال السينمائية منها " الخلية ، المعدية ، اللي اختشوا ماتوا وحظ سعيد.



* تألق أحمد صفوت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لعبة النسيان" والمسلسل مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها ‏عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.‏



يشارك في "لعبة النسيان" العديد من النجوم بجانب دينا الشربيني أبرزهم رجاء الجداوي، وأحمد داود، وإنجي المقدم، وعلي قاسم.