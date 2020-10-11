في عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن أحمد صفوت
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:41 م
فايقة محمد عادل
Advertisements
يحتفل الفنان أحمد صفوت اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر بعيد ميلاده ، فهو فنان موهوب قدم الكثير من الأعمال الناجحة والتي لاقت استحسان الجمهور.
وفي السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن أحمد صفوت.
* ولد في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر 1977 بمحافظة القاهرة.
* تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية كتب شهادة نجاحه في مسلسل الدالي حيث قام بدور خالد الدالي زوج هبه بنت سعد الدالي.
* عمل قبل مسلسل الدالي في مسلسل سكه الهلالي مع يحيي الفخراني واختاره نور الشريف من خلال هذا الدور ليقوم بدور خالد الدالي ، حصل على أفضل ممثل صاعد عن هذا الدور ، وقام أيضا بدور المشير عبد الحكيم عامر في مسلسل ناصر.
* شارك بعدد كبير من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحاً جماهيرياً منها " الطوفان ، طاقة حب ، حدوتة مرة ، أفراح إبليس 2 ، الصياد ، شمس ، الريان وفرح العمدة".
* لم يقتصر أحمد صفوت علي مشاركته في الأعمال الدرامية بل حقق في عدد من الأعمال السينمائية منها " الخلية ، المعدية ، اللي اختشوا ماتوا وحظ سعيد.
* تألق أحمد صفوت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لعبة النسيان" والمسلسل مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
يشارك في "لعبة النسيان" العديد من النجوم بجانب دينا الشربيني أبرزهم رجاء الجداوي، وأحمد داود، وإنجي المقدم، وعلي قاسم.
وفي السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن أحمد صفوت.
* ولد في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر 1977 بمحافظة القاهرة.
* تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية كتب شهادة نجاحه في مسلسل الدالي حيث قام بدور خالد الدالي زوج هبه بنت سعد الدالي.
* عمل قبل مسلسل الدالي في مسلسل سكه الهلالي مع يحيي الفخراني واختاره نور الشريف من خلال هذا الدور ليقوم بدور خالد الدالي ، حصل على أفضل ممثل صاعد عن هذا الدور ، وقام أيضا بدور المشير عبد الحكيم عامر في مسلسل ناصر.
* شارك بعدد كبير من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحاً جماهيرياً منها " الطوفان ، طاقة حب ، حدوتة مرة ، أفراح إبليس 2 ، الصياد ، شمس ، الريان وفرح العمدة".
* لم يقتصر أحمد صفوت علي مشاركته في الأعمال الدرامية بل حقق في عدد من الأعمال السينمائية منها " الخلية ، المعدية ، اللي اختشوا ماتوا وحظ سعيد.
* تألق أحمد صفوت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لعبة النسيان" والمسلسل مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
يشارك في "لعبة النسيان" العديد من النجوم بجانب دينا الشربيني أبرزهم رجاء الجداوي، وأحمد داود، وإنجي المقدم، وعلي قاسم.