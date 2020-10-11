عماد متعب: بيراميدز وضع نفسه في مصاف الكبار

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق على أن نادي بيراميدز وضع نفسه ضمن مصاف الكبار في الكرة المصرية.


وأضاف في الاستوديو التحليلي قبل مباراة الأهلي وبيراميدز :"بيراميدز وضع نفسه بأن أي مباراة له أمام الأهلي والزمالك تكون بمثابة "ديربي".


وتابع :"بيراميدز أصبح في مصاف الفرق الكبيرة حتى لو كان متواجد في الدوري منذ فترة قليلة".


وواصل :"الفريق يضم مجموعة مميزة من العناصر والتي نجح في ضمها منذ الموسم الماضي والحالي والموسم المقبل من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين مثل أحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف إكرامي".


واختتم حديثه :"تفكير بيراميدز هو المشاركة في دوري أبطال إفريقيا رغم المنافسة القوية مع نادي الزمالك".

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