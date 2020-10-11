بعد إصابة ساسي بكورونا.. تعرف على الغائبين عن الزمالك أمام الرجاء المغربي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تتوالي الصدمات على فريق الزمالك قبل المواجهة النارية المرتقبة ضد فريق الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

           

وتلقي فريق الزمالك صدمة قوية جديدة بعد تأكد إصابة الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده وقبل سفره مع المنتخب إلى النمسا لمواجهة منتخب نيجيريا وديا بعد غدا الثلاثاء.

 

وسيخضع فرجاني ساسي للعزل الصحي لمدة 14 يوما مع تلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم للتعافي من فيروس كورونا المستجد، وذلك يؤكد غياب اللاعب عن مباراتي الرجاء المغربي والمقرر لها 18، 24 أكتوبر الجاري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ويغيب عن الزمالك في مباراتي الرجاء ايضا اللاعب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض والذي يغيب عن الملاعب منذ إجرائه عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة في نهاية أغسطس الماضي ولا يزال يحتاج مزيد من الوقت حتي التعافي بشكل كامل والعودة للمشاركة في المباريات.

 

كما تأكد ايضًا غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض عن مواجهة الرجاء المغربي حيث يعاني اللاعب من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها في مباراة بيراميدز بالجولة 24 من الدوري، ولا يزال يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة.

 

ولم يتحدد حتي الآن موقف حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك من المشاركة في مباراة الرجاء القادمة وتعرض اللاعب للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة، ويحاول الجهاز الطبي للفريق تجهيز اللاعب للمشاركة أمام بطل المغرب ولكن تبدو فرص لحاقة بالمباراة ضعيفة.

 

ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه في مصر.

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