بعد إصابة ساسي بكورونا.. تعرف على الغائبين عن الزمالك أمام الرجاء المغربي
تتوالي الصدمات
على فريق الزمالك قبل المواجهة النارية المرتقبة ضد فريق الرجاء المغربي في الدور نصف
النهائي بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتلقي فريق الزمالك
صدمة قوية جديدة بعد تأكد إصابة الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض
بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده وقبل سفره مع المنتخب إلى
النمسا لمواجهة منتخب نيجيريا وديا بعد غدا الثلاثاء.
وسيخضع فرجاني
ساسي للعزل الصحي لمدة 14 يوما مع تلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم للتعافي من فيروس
كورونا المستجد، وذلك يؤكد غياب اللاعب عن مباراتي الرجاء المغربي والمقرر لها 18،
24 أكتوبر الجاري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويغيب عن الزمالك
في مباراتي الرجاء ايضا اللاعب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض والذي
يغيب عن الملاعب منذ إجرائه عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة في نهاية أغسطس الماضي
ولا يزال يحتاج مزيد من الوقت حتي التعافي بشكل كامل والعودة للمشاركة في المباريات.
كما تأكد ايضًا
غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض عن مواجهة الرجاء المغربي حيث
يعاني اللاعب من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها في مباراة بيراميدز
بالجولة 24 من الدوري، ولا يزال يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة.
ولم يتحدد حتي
الآن موقف حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك من المشاركة في مباراة الرجاء القادمة
وتعرض اللاعب للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة، ويحاول
الجهاز الطبي للفريق تجهيز اللاعب للمشاركة أمام بطل المغرب ولكن تبدو فرص لحاقة بالمباراة
ضعيفة.
ويلتقي الزمالك
مع الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
بالمغرب، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه في مصر.