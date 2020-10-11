عاجل- حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:44 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
علي نبوي
Advertisements
كشف أحد الإعلاميين المهتمين بتغطية أخبار الكرة التونسية حقيقة الأنباء التي ترددت بإصابة فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك ومنتخب تونس بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده.


وقال الإعلامي إيهاب أبو مرخية عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"فرجاني ساسي يجلس مع سيف الدين الخاوي فى غرفة واحدة.


وأضاف :"بعد تأكد اصابة سيف الدين الخاوي بالكورونا، خضع فرجاني للتحاليل الطيبة، وتأكد عدم إصابته بالفيروس".


وتابع :"فرجاني ساسي يجهز شنطته وسيسافر إلى النمسا الليلة للحاق بمعسكر المنتخب هناك".


جدير بالذكر أن أعلنت تقارير صحفية تونسية إصابة الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة منتخب نيجيريا وديًا.


وذكرت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية أن التحاليل الطبية التي خضع لها منتخب تونس قبل السفر الى النمسا أثبتت إصابة الثنائي فرجاني ساسي و سيف الدين الخاوي بفيروس كورونا المستجد بعدما جاءت نتائج تحاليهما إيجابية.

أخبار تهمك

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ 40 دقيقة

الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

منذ ساعة و 25 دقيقة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي.. وأزمة تهدد رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يومين

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

06:13 م

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»