عاجل- حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

كشف أحد الإعلاميين المهتمين بتغطية أخبار الكرة التونسية حقيقة الأنباء التي ترددت بإصابة فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك ومنتخب تونس بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده.

وقال الإعلامي إيهاب أبو مرخية عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"فرجاني ساسي يجلس مع سيف الدين الخاوي فى غرفة واحدة.

وأضاف :"بعد تأكد اصابة سيف الدين الخاوي بالكورونا، خضع فرجاني للتحاليل الطيبة، وتأكد عدم إصابته بالفيروس".

وتابع :"فرجاني ساسي يجهز شنطته وسيسافر إلى النمسا الليلة للحاق بمعسكر المنتخب هناك".

جدير بالذكر أن أعلنت تقارير صحفية تونسية إصابة الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة منتخب نيجيريا وديًا.









وذكرت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية أن التحاليل الطبية التي خضع لها منتخب تونس قبل السفر الى النمسا أثبتت إصابة الثنائي فرجاني ساسي و سيف الدين الخاوي بفيروس كورونا المستجد بعدما جاءت نتائج تحاليهما إيجابية.