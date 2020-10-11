ديانا هشام تكشف عن تفاصيل شخصيتها في"أنصاف مجانين"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تواصل الفنانة الشابة ديانا هشام تصوير مشاهدها في مسلسل "أنصاف مجانين"، مع الفنان أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، محسن صبري، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي.


وقالت ديانا هشام في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة من الصعيد تُدعى "جميلة"، تُعاني من القهر في حياتها الشخصية، مُضيفة:"الشخصية عندها طموح كبير مش عارفة تحققه، وبتسعى للطموح ده وبتدخل بعد كده في كذبة كبيرة، حاجة تشبه للسرقة بس هي مش حرامية، بس عشان تحقق طموحها هي دايمًا مقهورة في حياتها من إنها فاشلة، فلما بتلاقي الحاجة دي بتمسك فيها عشان تحققها".

وأوضحت ديانا هشام :أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "أنصاف مجانين" هو أن الدور التي تُقدمه جديد عليها ومُختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل، وأنها تم ترشيحها للمسلسل من خلال المخرج عمر رشدي.

وأكدت ديانا هشام أنها انتهت من تصوير ٩٠٪ من مشاهدها، وأنها تعتقد أن الجمهور سيتأثر بشخصية "جميلة" بشكل كبير.

وأشارت ديانا أن الشخصية تتشابه مع شخصيتها الحقيقية في بعض الصفات، وأنها تدربت كثيرًا على اللهجة الصعيدية لكي تخرج الشخصية بشكل جيد، مُتمنية أن تنال شخصيتها والمسلسل على إعجاب الجمهور.

وفي سياق آخر، شاركت ديانا هشام مؤخرًا في مسلسل "قوت القلوب"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، محمد أنور، هايدي رفعت، إسلام جمال، سهر الصايغ، سامي مغاوري، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج سينرجي.

أخبار تهمك

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 7 ساعات

مدافعة عن السعودية.. رسائل "كلينتون" تكشف حقيقة تآمر الإخوان وقطر

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يومين

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ 33 دقيقة

الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

منذ ساعتين

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

07:32 م

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»