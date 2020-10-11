بشرى توجه رسالة صادمة لـ"الفيشاوي" عقب هجومه على محمد رمضان

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علقت الفنانة بشرى على الصراع الحادث بين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان، وذلك بالتزامن مع قرب طرح "الفيشاوي" لأغنيته الجديدة الذي يتحدى بها محمد رمضان



"ووجهت بشرى رسالة لأحمد الفيشاوي من خلال برنامج "mbc trending"،قائله: "لكن اللي نازل فاكر إنه ممكن يغلب محمد رمضان في ترند هيبقى غلطان".



يذكر أن أحمد الفيشاوي قد كشف سابقا أن أغنية "نمبر 2" تعتبر إسقاطا لأغنية محمد رمضان "نمبر 1"، وحدثت مشادات بين الثنائي "رمضان" و"الفيشاوي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



