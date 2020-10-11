بشرى توجه رسالة صادمة لـ"الفيشاوي" عقب هجومه على محمد رمضان

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
علقت الفنانة بشرى على الصراع الحادث بين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان، وذلك بالتزامن مع قرب طرح "الفيشاوي" لأغنيته الجديدة الذي يتحدى بها محمد رمضان

"ووجهت بشرى رسالة لأحمد الفيشاوي من خلال برنامج "mbc trending"،قائله: "لكن اللي نازل فاكر إنه ممكن يغلب محمد رمضان في ترند هيبقى غلطان".

يذكر أن أحمد الفيشاوي قد كشف سابقا أن أغنية "نمبر 2" تعتبر إسقاطا لأغنية محمد رمضان "نمبر 1"، وحدثت مشادات بين الثنائي "رمضان" و"الفيشاوي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان بشرى الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و 11 دقيقة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 7 ساعات

مدافعة عن السعودية.. رسائل "كلينتون" تكشف حقيقة تآمر الإخوان وقطر

منذ ساعة و نصف

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

منذ ساعتين

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ 33 دقيقة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يومين

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد عساف يحضر لأغنية جديدة باللهجة العراقية

محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "تسوماني"

نادية الجندي توضح حقيقة خلافها مع نبيلة عبيد (فيديو)

محمد رمضان: "أتمنى الفيشاوي يفضل نمبر 2"

محمد رمضان يرد على أحمد الفيشاوي:"آخره معايا صورة"

أحمد الفيشاوي يرد مجددا على محمد رمضان.. فماذا قال؟!

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

07:32 م

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»